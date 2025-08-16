Hytalo Santos e marido passam por audiência de custódia neste sábado

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro - Foto: Divulgação/Deic de São Paulo

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, serão apresentados neste sábado, 16, à audiência de custódia, em Osasco. Ambos foram capturados na manhã desta sexta-feira, 15, em uma mansão alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, por suposto envolvimento em tráfico humano e exploração sexual infantil. A informação foi confirmada à CNN pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, os dois planejavam deixar o país para escapar da ordem de prisão preventiva. O delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, explicou que o mandado foi expedido ainda na madrugada anterior e que havia indícios de fuga.

"A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e já sabiam que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então parece que eles já tinham essa noção", afirmou o delegado.

Segundo o Fernando Davi, não houve resistência na abordagem. No imóvel, além do casal, estavam outras oito pessoas, algumas delas assessores, que não são alvos da investigação. Foram apreendidos oito celulares, quatro com cada investigado que serão periciados pela Polícia Civil da Paraíba.

"Agora é um procedimento de captura de procurado. Eles vão passar pelo exame de corpo de delito no IML, depois por uma audiência de custódia e depois vão entrar no sistema prisional comum, porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo sobre o encaminhamento dos presos — falou o delegado."