Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15, em São Paulo, após o vídeo de denúncia feito pelo youtuber Felca sobre os casos de adultização infantil ter viralizado. Porém ele não é o primeiro famoso a ser preso, confira nesse texto uma lista de famosos que foram parar atrás das grades e o motivo que os colocou lá.

O famoso investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exposição e exploração de menores de idade que produziam conteúdos apelativos nas redes sociais.

Outros famosos que foram presos

Nego Di

O ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, participou da edição 21 do programa e foi eliminado com 98,76% dos votos, sendo uma das maiores rejeições da história. O humorista foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato no dia 10 de junho deste ano pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas, no Rio Grande do Sul.

Nego Di é condenado a 11 anos de prisão por estelionato | Foto: Reprodução

Maumau ZK

O influenciador digital Maumau ZK foi preso no dia 09 de julho em uma delegacia de São Paulo sendo alvo da operação “Desfortuna”, ele foi preso em flagrante por possuir uma arma com numeração suprimida em sua casa, sem que tivesse o porte da mesma. O curioso foi que o influencer registrou um vídeo enquanto estava dentro da cela, no vídeo ele motiva seus “colegas de cela” e comemora depois que foi solto.

Oruam

O rapper Oruam se entregou à polícia no dia 22 de julho após a Justiça do Rio emitir um mandado de prisão preventiva contra o artista. De acordo com o secretário da Polícia Civil do RJ Felipe Curi, o rapper, que é filho de Marcinho VP apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, responderá por diversos crimes, como:

associação ao tráfico de drogas;

tráfico;

lesão corporal;

resistência qualificada;

dano ao patrimônio público;

desacato.

Oruam se entregou à polícia pouco antes das 18h | Foto: Reprodução | Rede Globo

Deolane

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa no em setembro do ano passado, em Recife, após ser alvo de uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa voltada para a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Deolane Bezerra foi presa por prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Belo

O cantor foi preso em 2002 por associação ao tráfico de drogas. Ná época ele ficou 37 dias na cadeia, voltando a ser preso em 2004 após ser condenado a oito anos de regime fechado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele ficou na cadeia até 2007, quando conseguiu a liberdade condicional.

Belo foi preso duas vezes por associação ao tráfico. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fábio Assunção

O ator foi preso em 2017 por desacato e ter agredido algumas pessoas em uma festa de São João em Arcoverde, Pernambuco. Ele pagou a fiança no valor de R$ 9.370 e foi liberado.

Fábio foi preso por desacato, mas pagou fiança e foi liberado. | Foto: Reprodução | TV Globo

Cinco influencers presos em esquema

Cinco influenciadores digitais foram presos na Bahia suspeitos de integrarem uma organização criminosa que lavava dinheiro por meio de rifas ilegais nas redes sociais. O grupo teria movimentado R$ 680 milhões de acordo com as autoridades.

Veja quem são os influenciadores:

Ramhon Dias, soma 427 mil seguidores, já havia sido preso anteriormente por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas ilegais;

Franklin Reis, soma 690 mil seguidores fazendo personagens humorísticos

José Roberto Santos e Gabriela Silva, casal que somados tem mais de 250 mil seguidores, seriam os chefes do esquema;

Lázaro Andrade, PM ilfluencer com mais de 169 mil seguidores, conhecido como Alexandre Tchaca.