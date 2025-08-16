Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRISÃO

Justiça mantém Hytalo Santos e marido presos após audiência

Influenciador denunciado em vídeo por Felca é suspeito de exploração e exposição de menores de idade

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 13:54 h
Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro
Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro -

A Justiça de São Paulo manteve o influencer Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, presos após audiência de custódia realizada neste sábado, 16, em Osasco.

O casal foi capturado na manhã desta sexta-feira, 15, em uma mansão alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeitos por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes.

Leia Também:

Hytalo Santos e marido passam por audiência de custódia neste sábado
Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos
Famoso compara Virginia Fonseca a Hytalo Santos e viraliza na internet

Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, os dois planejavam deixar o país para escapar da ordem de prisão preventiva. O delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, explicou que o mandado foi expedido ainda na madrugada anterior e que havia indícios de fuga.

"A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e já sabiam que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então parece que eles já tinham essa noção", afirmou o delegado.

Segundo o Fernando Davi, não houve resistência na abordagem. No imóvel, além do casal, estavam outras oito pessoas, algumas delas assessores, que não são alvos da investigação. Foram apreendidos oito celulares, quatro com cada investigado que serão periciados pela Polícia Civil da Paraíba.

"Agora é um procedimento de captura de procurado. Eles vão passar pelo exame de corpo de delito no IML, depois por uma audiência de custódia e depois vão entrar no sistema prisional comum, porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo sobre o encaminhamento dos presos — falou o delegado."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

audiência de custódia Exploração Sexual infantil felca Hytalo Santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x