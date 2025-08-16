Fernanda Paes Leme desabafa sobre afastamento de Bruno Gagliasso

Fernanda e Bruno juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Paes Leme abriu o coração e falou sobre o afastamento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Ex-melhor amiga do ator, a apresentadora contou que não guarda mágoas do casal, que não a convidou para a segunda cerimônia de casamento deles, na última semana.

“Você sabe que é um assunto, de verdade, de coração, por todo amor do mundo que tenho pela história e por tudo, que é muito chato ficar revisitando e ter que ficar falando sobre isso. O que foi falado, foi falado já”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa ainda reforçou que está cansada de ter que tocar sempre neste assunto. “Está tudo bem, não tem mágoa, tristeza, nada disso. É uma coisa que até prefiro…Às vezes, não dou entrevistas, não falo, porque todo mundo acaba sendo um pouco inconveniente de tocar nesse assunto que já foi dito”, completou.

Relação com os filhos do casal

Durante o bate papo, Fernanda também pediu respeito ao público para com todos os envolvidos na história. “As pessoas já perceberam e a nossa história está dentro de cada um de nós. A gente segue…Ninguém não se fala, não tem nenhuma briga homérica. Precisava de mais respeito também em relação a isso. É a vida, está tudo certo”, disparou.

Por fim, ela garantiu que mantém uma boa relação com os três filhos do casal: Titi, Zyan e Bless, o qual é madrinha. “Não precisa ter esse cuidado. Está ótimo, está tudo certo”, concluiu.