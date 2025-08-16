Menu
SINCERO

Diogo Nogueira expõe alívio ao descobrir detalhe íntimo de Paolla

O cantor namora com a atriz Paolla Oliveira há cerca de quatro anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/08/2025 - 20:08 h
Paolla e Diogo compartilham o dia a dia do romance nas redes
Paolla e Diogo compartilham o dia a dia do romance nas redes

Diogo Nogueira voltou a contar detalhes do início de seu relacionamento com Paolla Oliveira. Namorando com a atriz da Globo há cerca de quatro anos, o cantor afirmou que ficou aliviado ao descobrir um detalhe íntimo da amada.

Convidado do programa Saia Justa, o pagodeiro revelou que ficou receoso da amada ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro e ficou feliz ao receber uma resposta negativa. Quando falaram o nome do dito cujo, ela falou: 'Eu odeio esse cara'. Eu falei: 'Graças a Deus!'”, disse ele.

O famoso também contou que foi o cantor Mumuzinho quem apresentou a artista a ele. “Ele disse: tem uma amiga querendo falar com você. Uma grande amiga, gosto muito dela. Quem é, Mumuzinho? A Paolla Oliveira. Eu falei: ah, tu tá de sacanagem. Vai se f*. Ele disse: É sério! Fala aqui com ela”, relembrou.

Relacionamento aberto?

Recentemente, Diogo falou sobre a possibilidade de abrir o relacionamento com Paolla. Em entrevista, o cantor reiterou que o namoro é fechado e que não teria uma relação aberta.

“Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos e a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria”, disse ele.

O cantor também falou sobre a forte conexão entre os dois. "A gente encosta, sai faísca. É a faísca que pega fogo”, disparou. Por fim, ele afirmou que já se sente casado com Paolla: “Quem dá o aval sou eu e ela, e ponto”.

