Roberto Justus é operado e motivo surpreende

O empresário falou abertamente sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram

Roberto Justus foi submetido a um procedimento cirúrgico na última quinta-feira, 14. No perfil do Instagram de sua esposa, a modelo Ana Paula Siebert, o empresário revelou que operou o joelho, que machucou praticando esportes.

“Primeiro, explicar isso aqui: 'Eu operei meu menisco ontem, estou de repouso. Porque, muito jogo de pickleball e machuquei meu menisco'”, disse ele, usando um par de muletas durante a gravação.

Ana Paula ainda aproveitou para brincar com a situação e explicou uma curiosidade do amado. “Roberto operou ontem e a gente ri porque a gente acende as luzes da casa com a muleta”, disparou.

Polêmica com a filha

Em meio deste ano, Roberto e Ana Paula se envolveram em uma confusão nas redes sociais, após compartilharem uma foto da filha, Vick, usando uma bolsa de grife avaliada em R$ 14 mil.

O casal rebateu as críticas voltadas à criança, de apenas 5 anos de idade, e afirmou que processaria os envolvidos. “[...] Falaram que tinha que matar a nossa filha com guilhotina... Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil?”, disparou Roberto Justus. “Instigar a morte, o ódio é uma coisa inaceitável. Tem coisas que é inaceitável”, completou Ana Paula, explicando que a garota ganhou a bolsa de presente.

O famoso ainda afirmou que não liga para as ofensas voltadas a ele. “A gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça a minha família, que a gente sabe que é ridícula e não tem o menor cabimento”, disse ele.