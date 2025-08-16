Família Gil em guerra: neta é impedida de falar do avô

Raul Gil e filhos juntos - Foto: Reprodução | Instagram

A família do apresentador Raul Gil está em guerra nos últimos meses. Neta do comunicador do SBT, Raquel Gil contou que ela e sua mãe, Nanci Gil, foram proibidas de falar publicamente sobre a família ou citar o nome do famoso.

Em seu perfil do Instagram, a jovem revelou que recebeu uma notificação extrajudicial de seu tio, Raul Gil Júnior, conhecido como Raulzinho. O documento proíbe que as moças falem sobre as histórias da família Gil e que caso descumpram a regra, elas correm o risco de pagar uma indenização.

Ao fim do relato, Raquel pediu aos seguidores para não fazerem perguntas sobre o tema, pois este caso pode prejudicar ela e a mãe, que é filha legítima de Raul Gil e expôs conflitos com ele e outros membros da família.

Entenda o caso:

A confusão começou em março deste ano, após Nancy expor o motivo de nunca ter sido convidada para nada relacionado ao pai ou a família. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, ela afirmou que tudo isso foi culpa do irmão.

“Não sou convidada [para nada] há uns 10, 12 anos, desde que meu irmão achou que é melhor eu ficar longe de tudo, porque meu pai é uma empresa para o meu irmão e sou tipo ‘sócia’. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um. Ele me tirou de tudo. Nem sei quando sou convidada [para algo]”, afirmou.

“Ele me falou uma frase que foi muito enigmática: ‘Eu vendi minha alma e você não vai atrapalhar’. Não sei que negócio ele fez. Outra coisa, ele falou: ‘Eu troquei meu coração por um de plástico’. Como vou lidar com isso? Não sei”, completou.

Ela ainda confessou que o pai é coagido pelo próprio filho. “Falei pai, posso ir com você? [para um especial da TV Globo]. Ele fez [arregalando os olhos]. Sabe quando para o vídeo? Porque meu irmão não deixa, ele fala: ‘Onde a Nanci pisa, eu não piso mais’”, concluiu.