Nem Record, nem SBT: Globo ganha rival que promete movimentar a TV aberta

Globo ganha novo concorrente na TV aberta - Foto: Reprodução | TV Globo

A Globo ganha um novo concorrente de peso neste sábado, 16, com a estreia do Xsports, o primeiro canal 100% dedicado ao esporte na TV aberta.

A emissora chega prometendo uma programação contínua e diversificada, que mistura transmissões ao vivo de grandes ligas internacionais e formatos originais para engajar o público.

O projeto é liderado pelo Grupo Kalunga, que reformulou a antiga Ideal TV para criar a nova emissora focada exclusivamente no universo esportivo.

O Xsports ocupará o canal 32 UHF e inicia sua grade com partidas da Premier League, Bundesliga e EFL Championship, além de grandes eventos globais. Entre os destaques da estreia estão Tottenham x Burnley e Stuttgart x Bayern de Munique.

Canal da TV aberta terá transmissões importantes

Mas futebol é só o começo. O canal também terá basquete (NBB e Euroliga), vôlei (Champions League), automobilismo (NASCAR), atletismo (Diamond League), tênis (UTS) e diversas modalidades olímpicas e paralímpicas.

Para chamar a atenção dos telespectadores, a emissora contará com comentaristas renomados, trazendo análises técnicas e contextuais.

Além da cobertura esportiva, o Xsports se compromete com a promoção da cultura esportiva no Brasil, incentivando práticas saudáveis, formação de novos públicos e o uso do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Programação de estreia – 16 de agosto:

11h – Tottenham x Burnley (Premier League)

13h – Blackburn x Birmingham (Championship)

15h30 – Stuttgart x Bayern de Munique (Supercopa da Alemanha)

18h – Etapa da Silésia da Diamond League (atletismo)

20h30 – NASCAR – Etapa de Richmond (EUA)

Canais para sintonizar o Xsports: