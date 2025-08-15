Menu
HOME > TELEVISÃO
NOVIDADE NA TELEVISÃO

Nem Record, nem SBT: Globo ganha rival que promete movimentar a TV aberta

Novo canal chega ao mercado televisivo neste sábado, 16, com promessa de programação 100% esportiva

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

15/08/2025 - 12:26 h
Globo ganha novo concorrente na TV aberta
A Globo ganha um novo concorrente de peso neste sábado, 16, com a estreia do Xsports, o primeiro canal 100% dedicado ao esporte na TV aberta.

A emissora chega prometendo uma programação contínua e diversificada, que mistura transmissões ao vivo de grandes ligas internacionais e formatos originais para engajar o público.

O projeto é liderado pelo Grupo Kalunga, que reformulou a antiga Ideal TV para criar a nova emissora focada exclusivamente no universo esportivo.

O Xsports ocupará o canal 32 UHF e inicia sua grade com partidas da Premier League, Bundesliga e EFL Championship, além de grandes eventos globais. Entre os destaques da estreia estão Tottenham x Burnley e Stuttgart x Bayern de Munique.

Canal da TV aberta terá transmissões importantes

Mas futebol é só o começo. O canal também terá basquete (NBB e Euroliga), vôlei (Champions League), automobilismo (NASCAR), atletismo (Diamond League), tênis (UTS) e diversas modalidades olímpicas e paralímpicas.

Para chamar a atenção dos telespectadores, a emissora contará com comentaristas renomados, trazendo análises técnicas e contextuais.

Além da cobertura esportiva, o Xsports se compromete com a promoção da cultura esportiva no Brasil, incentivando práticas saudáveis, formação de novos públicos e o uso do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Programação de estreia – 16 de agosto:

  • 11h – Tottenham x Burnley (Premier League)
  • 13h – Blackburn x Birmingham (Championship)
  • 15h30 – Stuttgart x Bayern de Munique (Supercopa da Alemanha)
  • 18h – Etapa da Silésia da Diamond League (atletismo)
  • 20h30 – NASCAR – Etapa de Richmond (EUA)

Canais para sintonizar o Xsports:

  • Sudeste: São Paulo 32.1, Rio de Janeiro 48.1, Belo Horizonte 16.1, entre outros
  • Centro-Oeste: Brasília 32.1, Goiânia 48.1, Cuiabá 25.1
  • Nordeste: Salvador 13.1, Fortaleza 11.1, Recife 7.1, João Pessoa 32.1
  • Sul: Porto Alegre 14.1, Curitiba 29.1, Londrina 44.1
  • Norte: Manaus 23.1, Belém 25.1, Palmas 32.1

x