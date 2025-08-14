Menu
Mion toma atitude contra Rodrigo Faro após boato de troca na Globo

Internautas notaram a atitude repentina do apresentador

Por Franciely Gomes

14/08/2025 - 10:41 h | Atualizada em 14/08/2025 - 11:06
Os apresentadores estão na mira da TV Globo
Marcos Mion voltou a se envolver em polêmicas nas redes sociais nesta semana. Após Rodrigo Faro ser apontado como o possível substituto do apresentador, internautas notaram que o famoso deixou de seguir o colega de profissão no Instagram.

Em um print, que viralizou na rede social X, o antigo Twitter, é possível notar que Faro ainda segue Mion, mas o comunicador preferiu manter distância de seu possível concorrente, que gravou o programa Lady Night, com Tatá Werneck, nesta semana.

Os rumores da possível substituição surgiram após Rodrigo Faro ser confirmado como um dos participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck. Diversos telespectadores comentaram sobre o carisma do apresentador no palco.

“O Rodrigo Faro é muito carismático. Se a Globo der algum programa pra esse homem, pode ter certeza que vai hitar bem mais do que qualquer pataquada do Mion”, disse um.

“Rodrigo Faro dá uma surra no Luciano Huck e Marcos Mion no quesito presença de palco e carisma”, afirmou outro. “E quando a Globo chutar o Mion e colocar o Rodrigo Faro no lugar dele, vai EMOCIONAR”, reforçou uma terceira.

Saída de Mion

As declarações acenderam um alerta com relação ao destino de Mion na TV Globo, já que o famoso foi retirado do quadro de apresentadores do Criança Esperança este ano, dando espaço a Xuxa, Angélica e Eliana.

Fontes ligadas à emissora revelaram ao site MIX que o apresentador segue no comando do programa ‘Caldeirão com Mion’ e que a decisão faz parte de uma reestruturação organizacional do canal. Vale ressaltar que Mion também não esteve presente na apresentação de shows parceiros da emissora como Rock in Rio e The Town.

Funcionários do canal ainda afirmam que Marcos não conseguiu bater a meta esperada de audiência com seu programa e que suas frases motivacionais têm irritado a direção, pois ele está sendo apelidado de “pastor”pelos colegas.

