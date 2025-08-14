Menu
HOME > TELEVISÃO
TUDO EM PAZ?

Faustão tem estado de saúde atualizado após novos transplantes

O apresentador está internado há quase três meses

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/08/2025 - 9:34 h
Faustão foi internado com uma condição grave
Faustão foi internado com uma condição grave

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso, atualizou o estado de saúde do apresentador nesta quarta-feira, 13. Casada com o famoso há cerca de 23 anos, a jornalista revelou que o amado está se recuperando bem dos dois novos transplantes que realizou na última semana.

“Tudo indo bem! Obrigada Deus! Obrigada pelas mensagens e carinho”, escreveu ela em seu perfil do Instagram, deixando claro que o comunicador está respondendo bem ao tratamento pós cirúrgico.

Post da esposa de Faustão no Instagram
Post da esposa de Faustão no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Faustão está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após contrair uma infecção bacteriana aguda do tipo sepse, que é conhecida popularmente como infecção generalizada.

Transplantes

O apresentador foi submetido a dois transplantes de órgãos: um de fígado e outro de rim. Ele já havia recebido um novo coração em 2023 e um rim no início de 2024, passando novamente pelo mesmo procedimento.

Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos. Entretanto, o hospital garantiu que os transplantes ocorreram de forma correta, com o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.

x