Dona de Mim: Jaques leva seis tiros após o maior escândalo da novela
Personagem vai ser surpreendido com tiro de uma pessoa que nem imaginava
Por Luiz Almeida
A vida de Jaques (Marcello Novaes) vai virar de cabeça para baixo nos próximos capítulos de Dona de Mim. Após assumir a presidência da Boaz e descobrir a traição de Tânia (Aline Borges) com Ricardo (Marcos Pasquim), o vilão será alvo de um ataque surpreendente: ele levará seis tiros.
Depois da morte de Abel (Tony Ramos), Jaques assume o comando da empresa da família. No entanto, sua vida profissional e pessoal sofrem um abalo quando ele descobre que Tânia, sua esposa, mantinha um relacionamento secreto com Ricardo.
Apesar da revolta, ele não os demite de imediato, já que a mulher possui um vídeo que prova que ele sabotou o carro de Abel.
Mesmo assim, o casamento chega ao fim. A separação deixa Tânia furiosa, e ela passa a agir de forma imprevisível.
Dona de Mim: ataque promete chocar
Movida pela raiva, Tânia vai até a mansão dos Boaz e, em um surto, invade a sala de Jaques. É ali que ela dispara seis vezes contra o ex-marido.
Para a sorte (ou azar) dele, as balas eram de festim, um recado claro de que ela não está para brincadeira.
Após a cena chocante, Tânia procura Samuel (Juan Paiva) e revela que Jaques está roubando a Boaz, abrindo espaço para uma nova reviravolta na trama.
Reconciliação relâmpago
Antes do atentado, Tânia ainda tenta salvar o relacionamento. Temendo perder as regalias que tinha como esposa do presidente da Boaz, ela implora para Jaques lhe dar outra chance.
O vilão cede, e os dois passam a noite juntos. No entanto, na manhã seguinte, ele se arrepende e decide seguir sozinho, voltando para a mansão Boaz e deixando a ex para trás.
