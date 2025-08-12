Menu
ENTENDA A HISTÓRIA

Dona de Mim: dado como morto, Abel reaparece na novela da Globo

Morte do personagem chamou a atenção do público do canal

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

12/08/2025 - 22:19 h
Personagem em Dona de Mim
Personagem em Dona de Mim -

Calma: Abel, personagem vivido por Tony Ramos em Dona de Mim, não vai ressuscitar. Apesar de novelas frequentemente recorrerem ao artifício do “retorno dos mortos”, esse não é o caso.

O pai adotivo de Sofia (Elis Cabral) morreu de fato, mas voltará a aparecer em cena de forma inesperada: em um sonho.

A reaparição acontece na mente de Jacques (Marcello Novaes), irmão de Abel e responsável por sabotar os freios do carro que provocou sua morte, com o objetivo de assumir o controle da fábrica da família.

No sonho, Abel confronta o vilão, levando Jacques a um momento de profunda reflexão.

Ele admite que, apesar da rivalidade e dos ressentimentos, amava o irmão tanto quanto o odiava.

Como será o diálogo em Dona de Mim?

Durante o diálogo, Abel não poupa ironia e faz um paralelo com histórias clássicas de traição fraterna.

“Na mitologia egípcia, Seth era o deus do caos, mas queria o trono de todo o Egito! Pra isso, matou seu irmão Osíris! Em Hamlet, Cláudio matou seu irmão, o rei da Dinamarca, herdou o trono e se casou com a viúva. E claro, Caim matou Abel", diz o personagem.

A cena, que fai raforçar o peso da culpa sobre Jacques, está prevista para ir ao ar em 3 de setembro.

