TELEVISÃO

Herança de Faustão: revelado valor e número de herdeiros

Tamanho da fortuna acumulada pelo apresentador é um dos motivos de maior curiosidade

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

12/08/2025 - 21:35 h
Faustão, de 75 anos, está internado desde 21 de maio
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 75 anos, está internado desde 21 de maio. Nos últimos dias, ele passou por um transplante de fígado e também por um retransplante renal, procedimentos que chamaram a atenção do público e levantaram discussões nas redes sociais.

O tamanho da fortuna acumulada pelo apresentador também é um dos motivos de maior curiosidade. De acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, Faustão possui um patrimônio estimado em R$ 1,1 bilhão, valor que o colocaria entre os mais ricos do país, embora ainda atrás de Silvio Santos, cujo patrimônio é estimado em R$ 1,5 bilhão.

No entanto, o amigo e também apresentador Geraldo Luís afirmou, em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, que a fortuna de Faustão poderia chegar a R$ 10 bilhões.

“Tranquilidade só tem o Faustão com 10 bilhões. O Faustão com 10 bilhões na conta e foi trabalhar. Não sossegou! Ele tem 70 anos e 10 bilhões na conta”, disse.

Durante sua trajetória na Rede Globo, Faustão teria recebido um salário de cerca de R$ 5 milhões por mês, valor que caiu para R$ 1 milhão mensais quando migrou para a Band.

Quem são os herdeiros de Faustão?

Os herdeiros legais do patrimônio de Fausto Silva são a esposa, Luciana Cardoso, e os filhos João, Lara e Rodrigo Silva.

João, que já segue carreira como apresentador, declarou publicamente que não pretende depender da herança e deseja construir sua própria trajetória profissional.

