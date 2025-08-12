Saúde de Faustão preocupa fãs; veja o que se sabe até agora

O apresentador não tem previsão de alta - Foto: Reprodução | Instagram

O estado de saúde de Faustão tem preocupado os fãs do apresentador. Internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o comunicador foi submetido a dois novos transplantes de órgãos.

Segundo informações divulgadas no boletim médico de 7 de agosto, Faustão recebeu um novo fígado e um novo rim. Apesar de não haver novas atualizações sobre seu quadro clínico, o ex-global recebeu a visita dos filhos no último domingo, 10, em comemoração ao Dia dos Pais.

A esposa dele, Luciana, não pôde estar presente na comemoração, pois apresentou um quadro de gripe. Entretanto, Faustão segue no hospital sem previsão de alta e a equipe médica está confiante na recuperação dele.

Internação

Faustão foi internado após contrair infecção bacteriana aguda com sepse, que é conhecida popularmente como infecção generalizada. O apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, a fim de estabilizar o quadro de saúde.

A infecção acabou ocasionando em dois novos transplantes: um de fígado e um de rim. O apresentador já havia transplantado o coração em 2023 e um dos rins em 2024, recebendo os novos órgãos.

Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, mas o hospital garantiu que os transplantes ocorreram após o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.