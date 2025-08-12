Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIOROU?

Saúde de Faustão preocupa fãs; veja o que se sabe até agora

Comunicador está internado há cerca de três meses em São Paulo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/08/2025 - 19:40 h | Atualizada em 12/08/2025 - 20:18
O apresentador não tem previsão de alta
O apresentador não tem previsão de alta -

O estado de saúde de Faustão tem preocupado os fãs do apresentador. Internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o comunicador foi submetido a dois novos transplantes de órgãos.

Segundo informações divulgadas no boletim médico de 7 de agosto, Faustão recebeu um novo fígado e um novo rim. Apesar de não haver novas atualizações sobre seu quadro clínico, o ex-global recebeu a visita dos filhos no último domingo, 10, em comemoração ao Dia dos Pais.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

A esposa dele, Luciana, não pôde estar presente na comemoração, pois apresentou um quadro de gripe. Entretanto, Faustão segue no hospital sem previsão de alta e a equipe médica está confiante na recuperação dele.

Leia Também:

Atitude de Ana Maria Braga emociona fãs de Faustão
Internado, Faustão não recebe visitas da esposa e motivo surpreende
Erro simples faz cantor famoso perder R$ 100 mil no Show do Milhão

Internação

Faustão foi internado após contrair infecção bacteriana aguda com sepse, que é conhecida popularmente como infecção generalizada. O apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, a fim de estabilizar o quadro de saúde.

A infecção acabou ocasionando em dois novos transplantes: um de fígado e um de rim. O apresentador já havia transplantado o coração em 2023 e um dos rins em 2024, recebendo os novos órgãos.

Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, mas o hospital garantiu que os transplantes ocorreram após o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apresentador faustão Saúde de Faustão saúde de Fausto Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O apresentador não tem previsão de alta
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O apresentador não tem previsão de alta
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

O apresentador não tem previsão de alta
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

O apresentador não tem previsão de alta
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x