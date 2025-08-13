Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOM RESULTADO

Maionese de Vale Tudo faz Globo conquistar feito inédito em 2025

Novela das 21h garantiu ótima audiência para a emissora carioca

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

13/08/2025 - 23:13 h
Vale Tudo garantiu boa audiência
Vale Tudo garantiu boa audiência -

A polêmica “saga da maionese estragada” rendeu à Globo um feito histórico em 2025. O capítulo de Vale Tudo exibido nesta terça-feira, 12, registrou a maior audiência da novela desde a estreia.

Além disso, o remake do clássico da emissora também garantiu o melhor índice na faixa das 21h em quase um ano.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com dados consolidados da Grande São Paulo, a trama escrita por Manuela Dias marcou 25,9 pontos de média entre 21h17 e 22h19. Até então, o recorde da novela era de 25,6 pontos, registrado em 14 de julho.

O capítulo do caos em Vale Tudo

O episódio, fiel à trama original de 1988, girou em torno da famosa maionese estragada e provocou um verdadeiro caos no Rio de Janeiro, incluindo até um apagão geral.

Leia Também:

Dona de Mim: Jaques leva seis tiros após o maior escândalo da novela
Após Jorge Iggor, Globo acerta com comentarista de concorrente
Etapa decisiva: confira quem saiu do Masterchef Brasil

A tensão da sequência conquistou o público e superou a audiência de todos os capítulos de Mania de Você, além de bater o desempenho que a Globo não via desde o último capítulo de Renascer, exibido em 6 de setembro de 2024.

Efeito dominó na grade

O sucesso não ficou restrito ao horário nobre. Outras produções da emissora também registraram bons números.

Êta Mundo Melhor manteve a ótima fase e fechou com 20,4 pontos de média. Já Dona de Mim, novela das sete, se recuperou após queda no ibope e marcou 23,3 pontos, igualando sua segunda maior audiência desde a estreia.

Cada ponto de audiência na Grande São Paulo equivale a 77.488 domicílios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

audiência da tv audiência de Vale Tudo recorde de Vale Tudo Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vale Tudo garantiu boa audiência
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Vale Tudo garantiu boa audiência
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Vale Tudo garantiu boa audiência
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Vale Tudo garantiu boa audiência
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x