Maionese de Vale Tudo faz Globo conquistar feito inédito em 2025

Vale Tudo garantiu boa audiência - Foto: Reprodução | Globo

A polêmica “saga da maionese estragada” rendeu à Globo um feito histórico em 2025. O capítulo de Vale Tudo exibido nesta terça-feira, 12, registrou a maior audiência da novela desde a estreia.

Além disso, o remake do clássico da emissora também garantiu o melhor índice na faixa das 21h em quase um ano.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com dados consolidados da Grande São Paulo, a trama escrita por Manuela Dias marcou 25,9 pontos de média entre 21h17 e 22h19. Até então, o recorde da novela era de 25,6 pontos, registrado em 14 de julho.

O capítulo do caos em Vale Tudo

O episódio, fiel à trama original de 1988, girou em torno da famosa maionese estragada e provocou um verdadeiro caos no Rio de Janeiro, incluindo até um apagão geral.

A tensão da sequência conquistou o público e superou a audiência de todos os capítulos de Mania de Você, além de bater o desempenho que a Globo não via desde o último capítulo de Renascer, exibido em 6 de setembro de 2024.

Efeito dominó na grade

O sucesso não ficou restrito ao horário nobre. Outras produções da emissora também registraram bons números.

Êta Mundo Melhor manteve a ótima fase e fechou com 20,4 pontos de média. Já Dona de Mim, novela das sete, se recuperou após queda no ibope e marcou 23,3 pontos, igualando sua segunda maior audiência desde a estreia.

Cada ponto de audiência na Grande São Paulo equivale a 77.488 domicílios.