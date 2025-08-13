Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REALITY

Etapa decisiva: confira quem saiu do Masterchef Brasil

Eliminação ocorreu na terça-feira, 12

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

13/08/2025 - 19:02 h
Edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil
Edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil -

Na noite desta terça-feira, 12, o reality gastronômicoMasterChef Brasil realizou a eliminação de dois participantes. Com as saídas, restam seis competidores amadores na disputa.

A edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil, que colaborou com os jurados durante as provas.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na primeira etapa, antes da prova de eliminação, os participantes precisaram preparar pratos regionais utilizando como proteína principal o frango caipira.

Leia Também:

Ana Maria Braga se irrita com jornalista: “Como passou de ano?”
Repórter da TV Bahia é assaltada em bairro nobre de Salvador
Dona de Mim: dado como morto, Abel reaparece na novela da Globo

Entre os que tiveram menor destaque na noite estavam Daniela, Glória, Taynan, Fernanda, Rodrigo e Guilherme, que foram para as eliminatórias

Eliminados da noite

Após a prova decisiva, Daniela e Rodrigo se destacaram com os melhores pratos, enquanto Taynan e Fernanda apresentaram os piores desempenhos e foram eliminados.

Ao avaliar o prato de Taynan, o jurado Erick Jacquin afirmou que o trabalho estava “sem graça”. “Pela segunda vez você deixa o MasterChef. Parabéns por sua jornada”, declarou.

Na sequência, Jacquin anunciou a saída de Fernanda: "A Fernanda vai deixar o MasterChef.”

Em sua despedida, a participante agradeceu à família e aos amigos: “Tô bem emocionada, muito feliz por estar nessa cozinha. Quero agradecer minha rede de apoio, porque tenho uma bebê em casa e, sem ela, isso não seria possível.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Masterchef MasterChef Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x