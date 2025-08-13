Etapa decisiva: confira quem saiu do Masterchef Brasil

Edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil - Foto: Reprodução| Band

Na noite desta terça-feira, 12, o reality gastronômicoMasterChef Brasil realizou a eliminação de dois participantes. Com as saídas, restam seis competidores amadores na disputa.

A edição contou com a participação especial de Fernanda Gentil, que colaborou com os jurados durante as provas.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na primeira etapa, antes da prova de eliminação, os participantes precisaram preparar pratos regionais utilizando como proteína principal o frango caipira.

Entre os que tiveram menor destaque na noite estavam Daniela, Glória, Taynan, Fernanda, Rodrigo e Guilherme, que foram para as eliminatórias

Eliminados da noite

Após a prova decisiva, Daniela e Rodrigo se destacaram com os melhores pratos, enquanto Taynan e Fernanda apresentaram os piores desempenhos e foram eliminados.

Ao avaliar o prato de Taynan, o jurado Erick Jacquin afirmou que o trabalho estava “sem graça”. “Pela segunda vez você deixa o MasterChef. Parabéns por sua jornada”, declarou.

Na sequência, Jacquin anunciou a saída de Fernanda: "A Fernanda vai deixar o MasterChef.”

Em sua despedida, a participante agradeceu à família e aos amigos: “Tô bem emocionada, muito feliz por estar nessa cozinha. Quero agradecer minha rede de apoio, porque tenho uma bebê em casa e, sem ela, isso não seria possível.”