Repórter da TV Bahia é assaltada em bairro nobre de Salvador
Giana Mattiazzi desabafou sobre o crime sofrido
Por Redação
A repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi, foi assaltada na Pituba, bairro nobre de Salvador. A jornalista deu detalhes sobre o crime em desabafo publicado nas redes sociais. Ela teve furtada uma corrente enquanto estava indo para academia.
"A violência em Salvador me entristece. Amo a minha cidade, mas me preocupa muito ver os jovens envolvidos em crimes. Dessa vez, fui eu a vítima! Tive uma corrente roubada", colocou Giana na legenda.
No vídeo, Giana Mattiazzi desabafou sobre o crime, relatando que na última segunda-feira, 11, estava indo para a academia quando um adolescente passou de bicicleta e arrancou sua corrente.
"Eu sei que isso é muito comum no bairro da Pituba, várias pessoas já passaram por isso e dessa vez fui eu. A gente não tem o direito de esquecer de deixar a corrente em casa, eu esqueci de tirar, de esconder, e nesse dia fui eu a 'sorteada'", completou.
Giana Mattiazzi é gaúcha, mas vive em Salvador há 23 anos. Em 2023, ela recebeu o título de cidadã soteropolitana.
