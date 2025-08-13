Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Repórter da TV Bahia é assaltada em bairro nobre de Salvador

Giana Mattiazzi desabafou sobre o crime sofrido

Por Redação

13/08/2025 - 16:06 h
Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi
Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi -

A repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi, foi assaltada na Pituba, bairro nobre de Salvador. A jornalista deu detalhes sobre o crime em desabafo publicado nas redes sociais. Ela teve furtada uma corrente enquanto estava indo para academia.

"A violência em Salvador me entristece. Amo a minha cidade, mas me preocupa muito ver os jovens envolvidos em crimes. Dessa vez, fui eu a vítima! Tive uma corrente roubada", colocou Giana na legenda.

No vídeo, Giana Mattiazzi desabafou sobre o crime, relatando que na última segunda-feira, 11, estava indo para a academia quando um adolescente passou de bicicleta e arrancou sua corrente.

Leia Também:

Herança de Faustão: revelado valor e número de herdeiros
Atitude de Ana Maria Braga emociona fãs de Faustão
Erro simples faz cantor famoso perder R$ 100 mil no Show do Milhão

"Eu sei que isso é muito comum no bairro da Pituba, várias pessoas já passaram por isso e dessa vez fui eu. A gente não tem o direito de esquecer de deixar a corrente em casa, eu esqueci de tirar, de esconder, e nesse dia fui eu a 'sorteada'", completou.

Giana Mattiazzi é gaúcha, mas vive em Salvador há 23 anos. Em 2023, ela recebeu o título de cidadã soteropolitana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto repórter Salvador TV Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Repórter da TV Bahia, Giana Mattiazzi
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x