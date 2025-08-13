Menu
TELEVISÃO
SAIA JUSTA

Ana Maria Braga se irrita com jornalista: “Como passou de ano?”

Situação ocorreu durante quadro no Mais Você

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

13/08/2025 - 17:44 h
Jornalista rebateu Ana Maria Braga
Jornalista rebateu Ana Maria Braga

Ana Maria Braga e a jornalista Ju Massaoka passaram por uma saia justa enquantoapresentavam o quadro ‘Feed da Ana’, no Mais Você.

A situação aconteceu enquanto elas mostravam um chuveiro feito com água dentro de um saco transparente para fazer o líquido vazar:

“Só que eu acho que não vai dar certo sabe porquê? Eu tinha que ter um espaço do tamanho (do canudo) para ficar sem ar em cima”, observou Ana Maria. “Acho que dá, Ana. Tem que acreditar”, afirmou Massaoka.

Apresentadora ainda rebateu dizendo: “Não, bem, eu acredito sempre, mas é que tem que ficar sem ar em cima”, insistiu. “Vaza um pouquinho aí da água. Abriu? Vai, empurra para fechar”, solicitou Ju.

"Não, mas não tem como bem, a água... O, inteligência. Aqui em cima!”, falou a comunicadora, irritada.

Logo após, a repórter colocou o canudo dentro da sacola: “Olha, fechou!”, exclamou. “Fechou o quê? Eu empurrei para dentro”, destacou Ana. “Fechou para sempre. Nunca mais vai abrir”, brincou a jornalista, rindo juntamente com Gil do Vigor. "Mas que coisa. Rapaz do céu. Como é que você passou de ano assim?”, indagou Ana.

Jornalista rebate Ana Maria Braga

Com o questionamento da apresentadora, a jornalista rebateu afirmando que passou em primeiro lugar no vestibular.

“Menina, e eu passei bem, sabia? Por incrível que pareça. Fui primeiro lugar do meu vestibular, acredita?”,concluiu. “Nossa, quase inacreditável”, ironizou a loira. “É inacreditável, mas eu sou inteligente”, afirmou.

“A Ana, o meu lema aqui nesse quadro é que se eu não puder ajudar, eu atrapalho, mas eu sempre participo, sempre dou a minha contribuição”, completou Massaoka.

x