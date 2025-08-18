Menu
TELEVISÃO
DEU RUIM!

Vale Tudo: Fátima descobre que foi enganada após se jogar da escada

A vilã ficará indignada ao descobrir que foi feita de boba

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/08/2025 - 17:25 h
A personagem sofrerá uma sequência de fatos
A personagem sofrerá uma sequência de fatos -

Maria de Fátima passará por poucas e boas nos próximos capítulos do remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, a partir desta segunda-feira, 18. A vilã, interpretada pela atriz Bella Campos, se jogará da escada do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a fim de perder o bebê que está esperando de seu amante, César.

Entretanto, a tentativa falha e ela segue grávida de seu primeiro filho. Porém o cenário muda quando Fátima descobre que Solange, sua inimiga, interpretada por Alice Wegmann, também está grávida e de gêmeos.

Ela liga os pontos e lembra que Afonso, seu marido, teve irmãos gêmeos e que é uma grande possibilidade na família dele. Ela lembra da noite em que o amado saiu de casa e dormiu fora, suspeitando de uma traição dele com Solange.

A fim de desvendar o caso, a jovem vai até um laboratório e suborna os funcionários, descobrindo que Celina, tia de Afonso, mentiu ao afirmar que o rapaz era estéril e não podia ter filhos. “Eu sabia... Celina, sua vaca!”, dispara ela.

Leia Também:

Luciano Huck causa surpresa ao comentar vídeo de Felca: "Necessária"
Herança de Cid Moreira: viúva pode sair sem nada após reviravolta
Dança dos Famosos: Apresentadora expõe confusão nos bastidores

Sabotagem

Indignada com o ocorrido, Maria de Fátima resolve sabotar a gravidez de Solange e impedir que ela dê à luz aos herdeiros da família Roitman. Ela chega a pedir ajuda a César, que se recusa a participar do plano, pois está se envolvendo com Odete Roitman.

“Eu não transo isso... Super de boa, mas não vai rolar”, diz ele à amante. Disposta a seguir com o plano, Fátima reforça que está disposta a fazer tudo para não sair de mãos abanando nessa relação.

Tags:

Bella Campos Maria de Fátima Novela Vale Tudo resumo da novela Vale Tudo Vale Tudo

