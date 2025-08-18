Herança de Cid Moreira: viúva pode sair sem nada após reviravolta

Cid Moreira - Foto: Reprodução | TV Globo

Uma reviravolta deve impactar na disputa pela herança do jornalista Cid Moreira. Isso porque um laudo contratado pelos filhos, Roger Felipe e Rodrigo Rezende, aponta que o testamento assinado pelo apresentador em 2023 apresenta sinais de fragilidade motora e possível declínio cognitivo.

O testamento destinava cerca de R$ 60 milhões exclusivamente à esposa do comunicador, Fátima Sampaio.

Segundo o perito grafotécnico Cláudio da Silva Cordeiro, a análise comparou a assinatura do testamento com outras feitas por Cid anos antes — uma de quando ele tinha 93 anos e outra, de quando tinha 96 — e traços divergentes foram identificados. Diante disso, o laudo considera que uma das assinaturas pode ser falsa.

“A assinatura com 93 anos de idade possuía senilidade, tremores. Já a assinatura três anos depois no testamento não possuía qualquer anomalia. Bem provável que aquela assinatura não possa ser do cunho escriturário”, explicou o perito ao Domingo Espetacular, da Record TV.

De acordo com os filhos do jornalista, que já haviam entrado na Justiça para anular o documento e contestar a gestão do patrimônio pela viúva, Fátima Sampaio vendeu 11 dos 18 imóveis de Cid, transferindo mais de R$ 40 milhões para contas no exterior.

Agora, eles pedem que o testamento seja invalidado até a conclusão das investigações.

Morte de Cid Moreira

O jornalista Cid Moreira morreu em outubro de 2024, aos 97 anos, após um mês internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla de órgãos.

Durante sua vida, ele havia deserdado os filhos no testamento, alegando ações judiciais anteriores e acusações que considerava inverídicas.

Vale lembrar que o caso ainda aguarda uma perícia oficial determinada pela Justiça, que poderá confirmar ou não as suspeitas levantadas pelo laudo encomendado pelos herdeiros. Enquanto isso, a disputa judicial segue intensa, envolvendo questões sobre a autenticidade do testamento e a gestão do patrimônio milionário deixado pelo comunicador.