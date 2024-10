Bomba! Conteúdo do testamento de Cid Moreira vem à tona e polemiza

Testamento de Cid Moreira segue causando - Foto: Reprodução | Arquivo Globo

Dias após a morte de Cid Moreira, o conteúdo do testamento deixado pelo apresentador foi revelado. O Domingo Espetacular, da Record, divulgou os detalhes do documento que apresenta a divisão de um patrimônio de cerca de R$ 60 milhões.

Apesar de ter tido três herdeiros, o jornalista escolheu deserdar os dois filhos vivos, Rodrigo e Roger, e deixar toda a fortuna para sua esposa, Fátima Sampaio.

“Declara neste ato a deserdação de seus dois filhos”, diz parte do texto. “Deixando integralmente todos os seus bens para sua esposa Maria de Fátima Sampaio Moreira, que será sua herdeira universal, já que receberá a totalidade de sua herança”, ressalta outro trecho do testamento.

O programa dominical também mostrou uma parte do testamento em que Cid Moreira teria justificado a decisão de deserdar os filhos: “O filho Rodrigo distribuiu ação, acusando o testador, leviana e publicamente, de tê-lo tratado com absoluta indiferença, frieza, de forma monstruosa, desumana, indigna e desprezível ao longo da vida. Cid respondeu desta forma no documento”.

“Essa ação provocou nele, testador, profundo avalio emocional e moral, tendo o mesmo necessitado de tratamento médico específico, devido às injúrias sofridas”, salienta o texto, que destaca as acusações de Roger: “O amor que o testador lhe dedicou, a adoção é prova em conteste disso, foi jogado no lixo”.