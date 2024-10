Filho de Cid Moreira detona madrasta e pai: ”Era um coitado”

Cid Moreira e a esposa Fátima Sampaio - Foto: Reprodução | Instagram

Roger Naumtchyk, filho de Cid Moreira, voltou a fazer fortes afirmações contra o pai e a madrasta Fátima Sampaio. O jornalista morreu na última quinta-feira, 3, aos 97 anos.

O cabeleireiro afirmou em entrevista ao F5 que não guarda ressentimentos de Cid, que segundo ele, foi manipulado durante seus últimos anos de vida.

"A imagem que fica para mim é de um coitado, um fantoche na mão dessa mulher [a jornalista Fátima Moreira, com quem Cid foi casado por mais de 20 anos], que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro. Dele não tenho rancor nem raiva apesar de tudo", declarou.

Roger, que foi deserdado por Cid, comentou que ele e o irmão Rodrigo optaram por não se despedirem do jornalista no velório e no sepultamento. Em entrevista a Quem, o cabeleireiro disse que a viúva teria "afastado, manipulado e se aproveitado do estado de saúde de Cid", durante anos, além de o isolar da sociedade.

Em um processo aberto pelos irmãos contra a mulher, eles ainda a acusam de maus tratos.