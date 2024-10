Filho de Cid Moreira faz grave acusação contra madrasta: 'Aproveitou'

Filho de Cid Moreira ressaltou que "o luto é um processo individual" - Foto: Reprodução

Roger Naumtchyk, filho de Cid Moreira, acusou a madrasta Fátima Sampaio de fazer mal ao seu pai. O jornalista morreu na última quinta-feira, 3, aos 97 anos.

Roger, que foi deserdado por Cid, comentou que ele e o irmão Rodrigo optaram por não se despedirem do jornalista no velório e no sepultamento. Em entrevista a Quem, o cabeleireiro disse que a viúva teria "afastado, manipulado e se aproveitado do estado de saúde de Cid", durante anos, além de o isolar da sociedade.

Em um processo aberto pelos irmãos contra a mulher, eles ainda a acusam de maus tratos.

Briga por Cid Moreira

Ao site Notícias da TV, Roger comentou que Fátima chegou a pedir na Justiça uma medida protetiva contra ele e Rodrigo Moreira. Isso aconteceu no início de 2023, quando eles tentaram entrar em contato com o pai.

"Isso tudo me pegou de surpresa, porque eu nem imaginava que ele já estava internado em estado grave há quase 30 dias", confessou o rapaz.

Roger completou sobre o caso: "Por que ela escondeu da família e de amigos mais antigos? Ela escondeu ele até o fim!".

Por fim, Naumtchyk Moreira ressaltou que "o luto é um processo individual", e que sua ausência no velório não significa que não esteja sofrendo.

Vale lembrar que o rapaz já abriu um processo contra o comunicador o acusando de homofobia.