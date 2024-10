Herança de R$ 60 mi: Viúva de Cid Moreira reage ao patrimônio

Herança de Cid Moreira está em jogo - Foto: Reprodução | Globo

Os filhos de Cid Moreira, Roger Felipe Naumtchyk e comerciante Rodrigo Razendev Simões Moreira já solicitaram na Justiça a abertura do inventário do apresentador. O caso ocorreu logo depois da morte do famoso, nesta semana.

Segundo informações do advogado da viúva, os dois foram deserdados pelo pai em testamento público. Davi de Souza Saldaño disse ao jornal Estadão que a briga é pelo patrimônio de R$ 40 milhões em imóveis e R$ 20 milhões em contratos envolvendo direitos autorais de trabalhos para a Globo.

A abertura do inventário por parte dos filhos ocorreu com o argumento de que Moreira se casou com Fátima Sampaio em regime de separação total de bens.

A defesa da viúva, no entanto, classificou como "lamentável e inoportuna" a abertura do inventário pelos seus filhos poucas horas após a notícia da morte.

"Ele (Cid Moreira) manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos, com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro, excluindo-os da sucessão", disse. "Todo ano ele refazia o testamento acompanhado de diversos laudos médicos comprovando sua capacidade civil", comentou ainda.