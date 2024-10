Velório de Cid Moreira é realizado no Palácio Guanabara, no Rio

O sepultamento ocorrerá em sua cidade natal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Guarda de Honra da Polícia Militar acompanhou o corpo de Cid Moreira até o velório do jornalista, que faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. A pedido da família, parte da cerimônia no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, será reservada, com previsão de abertura ao público às 10h.

O caixão chegou à sede do governo do RJ pouco antes das 8h, sendo transportado por seis homens da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, responsáveis pela segurança do palácio, até o salão destinado à despedida.

Antes, o corpo de Cid já havia sido velado em uma cerimônia na noite da quinta-feira no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, um distrito de Petrópolis.



O sepultamento ocorrerá em sua cidade natal, Taubaté, no interior de São Paulo, mas a data e o cemitério ainda não foram definidos. Sua viúva, Fátima Sampaio, revelou: "Ele me disse que queria ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que partiu, do neto que se foi. Já conversei com os familiares que estão lá e eles vão providenciar tudo."

O prefeito de Petrópolis declarou luto oficial de três dias.