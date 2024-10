Filhos de Cid Moreira declaram pobreza e não vão a velório

Morte de Cid Moreira causa briga entre herdeiros - Foto: Reprodução | Acervo Globo

A morte de Cid Moreira, nesta quinta-feira, 3, trouxe à tona uma guerra familiar que o veterano enfrentava. Os filhos do famoso, Roger Naumtchyk e Rodrigo Moreira, estão em briga com a viúva do apresentador, Fátima Sampaio, e pediram na Justiça a abertura do inventário.

De acordo com informações do Notícias da TV, os dois decidiram não comparecer ao velório do pai, que ocorreu hoje. Roger e Rodrigo declararam pobreza e apontaram que não têm condições financeiras de arcarem com as despesas do processo.

Roger Naumtchyk e Rodrigo Moreira entraram com um pedido na Justiça envolvendo a herança cerca de oito horas depois da morte de Cid Moreira ser noticiada.

A dupla tem deixado claro que tem receio de que os bens do pai caiam nas mãos de Fátima, a quem acusam de maus-tratos e de supostamente roubar bens do âncora.