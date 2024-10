De acusações de estupro a cabeleleiro dos famosos: conheça o filho de Cid Moreira

O rapaz acumula mais de 200 mil seguidores no Istagram e atende grandes celebridades brasileiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mesmo envolvido em polêmicas familiares, o cabeleireiro Roger Moreira, filho adotivo do icônico jornalista Cid Moreira, tem grande destaque no mundo das celebridades. Após período de acusações sérias, como as denúncias de abuso sexual feitas contra o pai, Roger está conquistando cada vez mais espaço com seu talento e dedicação à carreira de hair stylist.

O perfil do Instagram do cabeleleiro ostenta as mais variadas celebridades brasileiras, abraçando tanto o público feminino, quanto o masculino. O rapaz é conhecido pelo impressionante portfólio de clientes. Confira:

Print do perfil do Instagram de Roger | Foto: Print | Instagram @rogeresandro

Susana Vieira, uma das veteranas da televisão brasileira, é uma das fãs mais declaradas do trabalho de Roger. No final de 2023, a atriz agradeceu publicamente o trabalho realizado por ele e o namorado, Sandro:

Muito obrigado pelo ano de 2023! Vocês continuam fazendo parte da minha vida e da minha cabeça Susana Vieira

Além de Susana Vieira, Roger já cuidou dos cabelos de outras grandes estrelas como Carolina Dieckmann, Larissa Manoela, Drica Moraes e Renata Sorrah. Ele foi responsável pela recente mudança de visual de Nathalia Dill para interpretar a personagem Vênus na novela Família é Tudo. Agatha Moreira também confiou seus cabelos a Roger para viver Graça em Terra e Paixão.

Roger Moreira é cabeleleiro de diversas celebridades | Foto: Reprodução | Redes Sociais

ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL



De acordo com Roger Moreira, os abusos começaram quando ele tinha 14 anos e foi passar um final de semana na casa de Cid com a tia dele, que na época era a esposa do comunicador. A prática durou por 10 anos, entre outubro de 1990 e novembro de 2000.

Pai e filho não se falam há mais de 17 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Ele conta que os abusos aconteciam no endereço situado no bairro Itanhangá no condomínio Green Wood Park, no Rio de Janeiro. Roger afirmou ainda que os atos tinham o objetivo de satisfazer a própria lascívia, reiteradas vezes, com frequência de pelo menos quatro vezes por semana.



A defesa de Roger afirma que o jornalista sequestrou o adolescente, de 14 anos, e o manteve refém para prática de estupro.

No processo, o rapaz solicitou à Justiça que o famoso respondesse pelos crimes praticados. Ele entende que, mesmo sendo idoso, Cid era perigoso e tinha a ajuda da sua mulher que tem 40 anos a menos, e podia colocar em risco outros adolescentes.

O jovem trabalhou como produtor de imagem e som de Cid e residiu em mesma residência em razão da relação de parentesco com a ex-esposa de Cid, Ulhiana Naumtchyk Moreira, desde os 14 anos de idade.

Pai e filho não se falam há mais de 17 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Ainda este ano, o jornalista revelou o arrependimento em ter adotado Roger: