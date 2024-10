Irreconhecível, Sérgio Chapelin homenageia Cid Moreira: "Invejável"

- Foto: Reprodução

Sérgio Chapelin, que dividiu a bancada do Jornal Nacional com Cid Moreira por quase 20 anos, fez uma bela homenagem ao colega nesta quinta-feira, 3, em um vídeo exibido no Encontro com Patrícia Poeta.

Chapelin, com um visual diferente do qual costumava aparecer nas telinhas da Globo, relembrou a parceria de longa data e destacou o profissionalismo de Cid:

Ele foi o melhor profissional com quem trabalhei. Me ensinou muito, e tive que me esforçar para acompanhar o nível dele. Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável Sérgio Chapelin

Ao final, Sérgio refletiu sobre os 97 anos de vida do amigo: "Foram muitos anos vividos, e 97 anos pesam. Vamos lembrar das muitas coisas boas que ele fez. Agora, é rezar para que ele seja bem acolhido num plano superior".

Sérgio Chapelin deixou a televisão em 2019 | Foto: Reprodução/Globo

Vida e carreira



Cid Moreira nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927 — ele completou 97 anos na última sexta-feira, 27. O jornalista iniciou a carreira no rádio em 1944, depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté.

Nos anos seguintes, entre 1944 e 1949, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.

Em 1951, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga. Foi lá que, entre 1951 e 1956, começou a ter suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como ‘Além da Imaginação’ e ‘Noite de Gala’, na TV Rio.