Filho de Cid Moreira fez graves acusações contra jornalista; relembre

Roger acusou Cid de abuso sexual.

No início deste ano, o apresentador Cid Moreira apareceu nos holofotes devido a uma grave denúncia. Roger Moreira, seu filho adotivo, alegou ter sido abusado sexualmente pelo veterano por anos. De acordo com o rapaz, os supostos abusos começaram quando ele tinha 14 anos e duraram de outubro de 1990 a novembro de 2000. O jornalista veterano faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos.

A defesa de Roger diz que a adoção só aconteceu para "encobrir a prática de abusos contra a vítima" e "apresentar socialmente uma explicação do porque estava sempre em companhia da vítima". Nenhuma prova foi apresentada.

Após as acusações ganharem a imprensa, a defesa de Cid Moreira quebrou o silêncio e disse que as acusações feitas por seu filho adotivo não são verdadeiras.

"Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória. Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira", iniciou o comunicado.

"Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros”, disse a defesa em nota.

Lembrando as acusações passadas que Roger fez contra Cid Moreira, a equipe do jornalista levantou um questionamento: "Como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e 'dar amor' agora pede a prisão do mesmo?"

De acordo com o comunicado, todas as denúncias anteriores foram levadas à Justiça e julgadas. "Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira", pontuou a equipe.