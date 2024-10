Viúva de Cid Moreira revela pedido do jornalista envolvendo herança

Cid Moreira e Fátima Sampaio - Foto: Reprodução | Instagram

A viúva de Cid Moreira, Fátima Sampaio, falou sobre os desejos do jornalista, que morreu aos 97 anos na manhã de quinta-feira, 3, em decorrência da falência de múltiplos órgãos após ficar internado por 29 dias em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao programa ‘Encontro’, da TV Globo, nesta sexta-feira, 4, ela contou que os pedidos deixados pelo marido em vida serão realizados a partir de agora. Segundo ela, Cid Moreira desejava ser sepultado ao lado de familiares em Taubaté, interior de São Paulo, sua cidade natal.

Além disso, o jornalista também deixou parte de sua herança reservada à uma instituição de caridade que o apoiou na narração da Bíblia Sagrada. “Quero falar dos desejos dele. Ele queria ir para Taubaté, ficar junto com a filha, o neto e a primeira esposa. Ele queria também ficar na cidade natal que ele ama tanto. E duas coisas muito legais, que serão tratadas mais tarde”, disse.

Ela continuou: “Uma, é que a parte da [narração da] Bíblia que ele tem em sociedade, ele vai doar para uma instituição que cuida de crianças abandonadas, que têm problemas familiares graves, como forma de devolver para eles o carinho. O Cid conseguiu gravar a Bíblia completa sem apoio comercial nenhum, mas com o apoio da organização”.

Além disso, Fátima Sampaio contou que a narração de passagens bíblicas na voz de Cid Moreira vão ser traduzidas para outras línguas. “Ele fechou há alguns meses atrás um contrato com uma instituição americana de inteligência artificial, que vai permitir que essa narração das passagens bíblicas aconteça em todas as línguas. Então, o Cid vai ser eternizado não só em português, mas em todas as línguas”, concluiu.

O corpo de Cid Moreira foi velado hoje no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro. Em seguida, o jornalista será levado para Taubaté, local onde desejava ser sepultado.