Filho de Cid Moreira expõe rotina de abusos sexuais dentro de casa

Filho adotivo de Cid Moreira, Roger Naumtchyk se manifestou novamente a respeito das acusações que faz ao apresentador, que morreu, aos 97 anos, na semana passada. O cabeleireiro, de 47 anos, fez um relato forte sobre suposta rotina de abusos sexuais.

Em entrevista à coluna Gente, da revista Veja, Roger, que tinha 14 anos quando passou a morar com o jornalista, contou que foi adotado por intermédio da tia, Maria Naumtchyk.

"Em 1990, quiseram me trazer ao Rio para ficar uns dias, passar uma semana. Só que ele gostou de mim e quis que eu trabalhasse como seu secretário. Naquele momento, para minha família de situação humilde, parecia uma grande oportunidade. Ainda mais ele sendo uma pessoa importante. Depois de uns dois meses morando com ele, voltando para dentro de casa, me deparei com ele fora da sauna completamente nu. Aquela situação me deixou em choque, a gente está falando em 1990", explicou.

Roger destacou que flagrou Cid Moreira se masturbando e foi convidado a auxiliá-lo no ato. “Nessa época, para mim, aquilo não era estupro ou assédio. Não considerava um abuso, nem imaginava o que era aquilo. Só agora, mais recente, entendi que fui abusado. Um tipo de estupro”, destacou.

O cabeleireiro explicou que situações do tipo passaram a ser frequentes e que isso chegou a ocorrer quatro vezes por semana, até meados dos anos 2000.

“Era tratado como filho desde sempre, mas o documento oficial só em 2001, quando já tinha 25 anos. Fiquei morando lá com ele até 2006″, contou.