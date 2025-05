Filhos de Cid Moreira acusam viúva de roubar herança e maus-tratos

Herdeiros acusam a jornalista de maus-tratos, negligência e abandono afetivo - Foto: Reprodução

Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, filhos do apresentador Cid Moreira, entraram com um processo contra Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva do comunicador.

Segundo o portal LeoDias, os herdeiros acusam a jornalista de maus-tratos, negligência, abandono afetivo, desvio de patrimônio e de isolar Cid da família e amigos nos últimos anos de vida.

De acordo com a ação movida pelo advogado Francisco Angelo Carbone, Maria de Fátima teria se aproximado de Cid em 2000, durante um trabalho como freelancer. Na época, ela teria relatado uma situação de vulnerabilidade financeira, o que sensibilizou Cid a ponto de lhe oferecer trabalho no Rio de Janeiro, com todas as despesas pagas.

Os filhos alegam que Fátima, ao longo do tempo, manipulou emocionalmente o locutor, apropriando-se de seu patrimônio e afastando-o de contatos próximos. Ela é acusada de ocultar bens, impedir o acesso ao inventário e realizar transações financeiras suspeitas, como a venda de imóveis milionários sem a devida prestação de contas. Um dos casos citados menciona a venda de propriedades avaliadas em cerca de R$ 3 milhões, com apenas um terço do valor declarado.

Além do desvio de patrimônio, os herdeiros afirmam que Fátima fundou a empresa Fama Comunicações Voz E Eirelli para captar todos os rendimentos do trabalho artístico de Cid Moreira, incluindo lucros de mais de 70 CDs de temática religiosa — muitos deles produzidos por Roger.

Mesmo após a morte de Cid, Maria de Fátima teria continuado a explorar a imagem do apresentador. Utilizando o perfil oficial de Cid no Instagram, ela comercializa mensagens personalizadas "narradas" pela voz do apresentador, recriada por inteligência artificial (IA).

Relatos de maus-tratos também compõem a acusação. Testemunhos, como o do caseiro Manoel Francisco de Lima, que trabalhou por 26 anos na residência de Cid, afirmam que Fátima se ausentava por longos períodos, deixando o apresentador, já idoso e debilitado, sem alimentação adequada.

O caseiro relata ainda que Cid frequentemente apresentava machucados, atribuídos a supostos acidentes domésticos, e que chegou a alertar Roger sobre a situação.