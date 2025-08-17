Menu
TELEVISÃO
TRETA

Dança dos Famosos: Apresentadora expõe confusão nos bastidores

A famosa contou que soube de informações dos próprios famosos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 21:22 h
O quadro reúne um grande grupo de famosos
Lívia Andrade fez uma confissão inesperada sobre os bastidores da Dança dos Famosos 2025. Funcionária do programa Domingão Com Huck, da TV Globo, a apresentadora contou que os famosos já brigaram nos ensaios do quadro.

“Dizem que… Não é que dizem não, eu sei que tem a treta porque a própria pessoa me confirmou a treta. Já tá confirmada a treta. Agora, pode ser o quê? O Domingão transforma as pessoas, tá? O ambiente transforma a pessoa. Então pode ser que aqui, de repente, esse passado sombrio fica uma coisa maravilhosa. Quem sabe uma boa convivência”, disse ela.

Humberto Carrão faz mudança radical para nova fase de personagem
1 ano sem Silvio Santos: saiba o que mudou no SBT
Filho de Faustão faz nova atualização sobre saúde do pai

Apesar de não citar os nomes dos envolvidos, a loira deu uma dica sobre as pessoas. “Pega o… vou dar uma dica: Globoplay… Pega o Domingão, o primeiro, o da apresentação das pessoas. No sofá da Hebe, amor, se vocês repararem bem vocês vão catar [quem tem a treta]”, disparou.

Vale lembrar que o quadro conta com a participação de diverso famosos como Gracyanne Barbosa, Duda Santos, Lucas Leto, Álvaro, Allan Souza Lima, Wanessa Camargo e Rodrigo Faro.

Confusão dança dos famosos Lívia Andrade

x