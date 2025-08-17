Dança dos Famosos: Apresentadora expõe confusão nos bastidores

O quadro reúne um grande grupo de famosos - Foto: Reprodução | TV Globo

Lívia Andrade fez uma confissão inesperada sobre os bastidores da Dança dos Famosos 2025. Funcionária do programa Domingão Com Huck, da TV Globo, a apresentadora contou que os famosos já brigaram nos ensaios do quadro.

“Dizem que… Não é que dizem não, eu sei que tem a treta porque a própria pessoa me confirmou a treta. Já tá confirmada a treta. Agora, pode ser o quê? O Domingão transforma as pessoas, tá? O ambiente transforma a pessoa. Então pode ser que aqui, de repente, esse passado sombrio fica uma coisa maravilhosa. Quem sabe uma boa convivência”, disse ela.

Apesar de não citar os nomes dos envolvidos, a loira deu uma dica sobre as pessoas. “Pega o… vou dar uma dica: Globoplay… Pega o Domingão, o primeiro, o da apresentação das pessoas. No sofá da Hebe, amor, se vocês repararem bem vocês vão catar [quem tem a treta]”, disparou.

Vale lembrar que o quadro conta com a participação de diverso famosos como Gracyanne Barbosa, Duda Santos, Lucas Leto, Álvaro, Allan Souza Lima, Wanessa Camargo e Rodrigo Faro.