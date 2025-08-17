1 ano sem Silvio Santos: saiba o que mudou no SBT

Silvio Santos morreu aos 93 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Neste domingo, 17, a morte de Silvio Santos completa um ano. O apresentador faleceu aos 93 anos, após contrair broncopneumonia, causada por uma infecção pelo vírus Influenza, a famosa H1N1.

Desde pouco antes de seu falecimento, o SBT, sua emissora, já estava sob o comando de suas filhas. Atualmente, Daniela Beyruti é a presidente do canal e responsável pelas principais mudanças que vêm acontecendo neste ano.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já Patrícia Abravanel se tornou apresentadora fixa do Programa Silvio Santos. Rebeca Abravanel ficou com a apresentação do Roda a Roda e Silvia Abravanel com o Sábado Animado, atração infantil do canal.

Por fim, a filha mais nova de Silvio, Renata, tornou-se presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos, que inclui diversas empresas de setores como mídia, cosméticos, capitalização, imobiliário e hotelaria, tais como a Jequiti e o Banco Pan.

Mudanças no SBT

Ao longo deste um ano sem o apresentador, o SBT passou por uma reformulação em sua grade de atrações. Dentre as mudanças mais significativas estão a saída de alguns nomes importantes como Eliana, Raul Gil, Michelle Barros, Regina Volpato, Paulo Mathias e José Luiz Datena.

Além da chegada de outros nomes famosos como a influenciadora Virginia Fonseca, a atriz Fabiana Karla, Nadja Haddad, Beca Milano, Giuseppe Gerundino e João Silva, filho de Faustão, que comanda o Programa do João aos sábados.

A apresentadora Christina Rocha também voltou para o SBT após sua demissão e está novamente sob o comando do programa Casos de Família, que foi reformulado nos últimos tempos.

O núcleo de novelas da emissora também foi extinto e os diretores dispensaram funcionários de dramaturgia e avaliam voltar a produzir novelas apenas em 2026, com foco em produções de época.