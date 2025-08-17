Menu
MUDANÇA NO CANAL

1 ano sem Silvio Santos: saiba o que mudou no SBT

O apresentador faleceu em agosto de 2024

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 14:53 h
Silvio Santos morreu aos 93 anos
Silvio Santos morreu aos 93 anos -

Neste domingo, 17, a morte de Silvio Santos completa um ano. O apresentador faleceu aos 93 anos, após contrair broncopneumonia, causada por uma infecção pelo vírus Influenza, a famosa H1N1.

Desde pouco antes de seu falecimento, o SBT, sua emissora, já estava sob o comando de suas filhas. Atualmente, Daniela Beyruti é a presidente do canal e responsável pelas principais mudanças que vêm acontecendo neste ano.

Patrícia Abravanel se tornou apresentadora fixa do Programa Silvio Santos. Rebeca Abravanel ficou com a apresentação do Roda a Roda e Silvia Abravanel com o Sábado Animado, atração infantil do canal.

Por fim, a filha mais nova de Silvio, Renata, tornou-se presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos, que inclui diversas empresas de setores como mídia, cosméticos, capitalização, imobiliário e hotelaria, tais como a Jequiti e o Banco Pan.

Mudanças no SBT

Ao longo deste um ano sem o apresentador, o SBT passou por uma reformulação em sua grade de atrações. Dentre as mudanças mais significativas estão a saída de alguns nomes importantes como Eliana, Raul Gil, Michelle Barros, Regina Volpato, Paulo Mathias e José Luiz Datena.

Além da chegada de outros nomes famosos como a influenciadora Virginia Fonseca, a atriz Fabiana Karla, Nadja Haddad, Beca Milano, Giuseppe Gerundino e João Silva, filho de Faustão, que comanda o Programa do João aos sábados.

A apresentadora Christina Rocha também voltou para o SBT após sua demissão e está novamente sob o comando do programa Casos de Família, que foi reformulado nos últimos tempos.

O núcleo de novelas da emissora também foi extinto e os diretores dispensaram funcionários de dramaturgia e avaliam voltar a produzir novelas apenas em 2026, com foco em produções de época.

