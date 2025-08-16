Filho de Faustão faz nova atualização sobre saúde do pai

O apresentador está internado desde maio - Foto: Reprodução | Instagram

João Guilherme Silva atualizou o estado de saúde de seu pai, o apresentador Faustão, nesta sexta-feira, 15. Presente na festa de aniversário de Bruna Marquezine, no Rio de Janeiro, o jovem conversou com a imprensa no local e afirmou que a recuperação do comunicador tem sido um sucesso.

“Está super bem, a recuperação está ótima. Ele está normal, tranquilo, recuperando. E assim, dentro do esperado, foi bem melhor. Na verdade, foi uma cirurgia bem complicada”, disse ele em entrevista à revista Quem.

O herdeiro ainda reforçou que o processo de tratamento do famoso já dura cerca de dois anos, desde quando ele transplantou o coração em 2023. “Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso há dois anos. Mas a recuperação está melhor do que o esperado”, completou.

Novos transplantes

Vale lembrar que Faustão realizou dois novos transplantes nas últimas semanas. O famoso recebeu um novo fígado e um rim durante sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está desde o dia 21 de maio, em função de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos. Entretanto, o hospital garantiu que os transplantes ocorreram de forma correta, com o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.