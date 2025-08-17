Humberto Carrão faz mudança radical para nova fase de personagem

O ator deu adeus aos fios longos - Foto: Reprodução | Instagram

Afonso Roitman entrará em uma nova fase de sua vida no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, nas próximas semanas. Intérprete do personagem, Humberto Carrão mudou radicalmente o visual para dar mais emoção à situação do herdeiro bilionário.

Em imagens, divulgadas pela Globo neste domingo, 17, o artista aparece com os cabelos raspados, em decorrência do tratamento contra a leucemia, que será descoberta pelo personagem nos próximos capítulos da trama.

Afonso com seu novo visual | Foto: Reprodução | TV Globo

Nesta nova fase, Afonso também se separará de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e seguirá o tratamento com Solange, sua ex. A personagem de Alice Wegmann aproveitará o momento para contar que o rapaz é o pai de seus filhos gêmeos.

As cenas devem ir ao ar no final de agosto, em clima de despedida da novela, que dará lugar a “Três Graças”, trama que conta com um elenco de peso como Dira Paes, Sophie Charlotte, Murilo Benício, Grazi Massafera, Miguel Falabella e outros.