Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Humberto Carrão faz mudança radical para nova fase de personagem

O ator interpreta o personagem Afonso no remake de Vale Tudo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/08/2025 - 20:31 h
O ator deu adeus aos fios longos
O ator deu adeus aos fios longos -

Afonso Roitman entrará em uma nova fase de sua vida no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, nas próximas semanas. Intérprete do personagem, Humberto Carrão mudou radicalmente o visual para dar mais emoção à situação do herdeiro bilionário.

Em imagens, divulgadas pela Globo neste domingo, 17, o artista aparece com os cabelos raspados, em decorrência do tratamento contra a leucemia, que será descoberta pelo personagem nos próximos capítulos da trama.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Afonso com seu novo visual
Afonso com seu novo visual | Foto: Reprodução | TV Globo

Nesta nova fase, Afonso também se separará de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e seguirá o tratamento com Solange, sua ex. A personagem de Alice Wegmann aproveitará o momento para contar que o rapaz é o pai de seus filhos gêmeos.

As cenas devem ir ao ar no final de agosto, em clima de despedida da novela, que dará lugar a “Três Graças”, trama que conta com um elenco de peso como Dira Paes, Sophie Charlotte, Murilo Benício, Grazi Massafera, Miguel Falabella e outros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Afonso Roitman Humberto Carrão novela Novela Vale Tudo Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ator deu adeus aos fios longos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O ator deu adeus aos fios longos
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

O ator deu adeus aos fios longos
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

O ator deu adeus aos fios longos
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x