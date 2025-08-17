MUDANÇA
Humberto Carrão faz mudança radical para nova fase de personagem
O ator interpreta o personagem Afonso no remake de Vale Tudo
Por Franciely Gomes
Afonso Roitman entrará em uma nova fase de sua vida no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, nas próximas semanas. Intérprete do personagem, Humberto Carrão mudou radicalmente o visual para dar mais emoção à situação do herdeiro bilionário.
Em imagens, divulgadas pela Globo neste domingo, 17, o artista aparece com os cabelos raspados, em decorrência do tratamento contra a leucemia, que será descoberta pelo personagem nos próximos capítulos da trama.
Nesta nova fase, Afonso também se separará de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e seguirá o tratamento com Solange, sua ex. A personagem de Alice Wegmann aproveitará o momento para contar que o rapaz é o pai de seus filhos gêmeos.
As cenas devem ir ao ar no final de agosto, em clima de despedida da novela, que dará lugar a “Três Graças”, trama que conta com um elenco de peso como Dira Paes, Sophie Charlotte, Murilo Benício, Grazi Massafera, Miguel Falabella e outros.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes