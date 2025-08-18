Luciano Huck causa surpresa ao comentar vídeo de Felca: "Necessária"

Huck parabenizou o criador de conteúdo - Foto: Reprodução| Globo

No Domingão com Huck, da TV Globo, deste domingo, 17, o apresentador Luciano Huck impressionou ao expor sua opinião sobre o vídeo do influenciador Felca, compartilhado no YouTube, em que ele aborda a adultização de crianças na criação de conteúdo digital.

“Como me toquei de uma forma como pai e como brasileiro, eu queria usar esse espaço tão importante, de ter o privilégio de entrar na sua casa no domingo à noite, quando as famílias brasileiras sentam em frente à televisão para descansar, relaxar, se reunir, se divertir, se emocionar e se inspirar com o Domingão”, começou o apresentador.

Na sequência, Huck parabenizou o criador de conteúdo por trazer o tema à tona e provocar reflexões no país:

“Nesta semana o Brasil entrou de cabeça numa discussão inadiável, disparada por um vídeo viral do influenciador Felca. Parabéns pela iniciativa e pelo belíssimo posicionamento. Ele chamou a atenção dos pais e do país inteiro para a prática de adultização e exploração de crianças nas redes soci

“O tamanho da repercussão mostrou que esse assunto toca fundo todas as famílias que estão criando e educando filhos nos tempos atuais. Acho que é hora de apontar caminhos e encontrar soluções. Temos que ser um agente cicatrizante e não um agente inflamatório” Luciano Huck

Huck destacou ainda que embora as principais redes sociais possuam ferramentas de proteção para crianças e adolescentes, a aplicação prática ainda é limitada:

“Em tese, algumas redes sociais já têm mecanismos para proteger e limitar acessos de crianças e adolescentes, mas entre teoria e prática existe uma distância enorme. E quem é pai ou mãe, e tem filhos ansiosos por conexão, sabe exatamente do que estou falando.”

Luciano fala sobre a importância do acompanhamento das crianças

O apresentador ressaltou a necessidade de educar e orientar os filhos no uso das redes sociais, com diálogo aberto e exemplos práticos:

“Por isso, temos que acompanhar de perto a atividade das crianças na internet, entender quais redes sociais e aplicativos elas estão usando, aplicar ferramentas de privacidade, conversar de forma aberta e frequente sobre riscos e cuidados. Precisamos educar pelo exemplo, mostrando que a exposição online deve ser feita com moderação, que o mundo real não tem filtros e ensinando valores de respeito e privacidade também no ambiente digital.”

Por fim, Huck deixou uma reflexão aos telespectadores:

“Deixo aqui no Domingão um convite para pensarmos juntos no ambiente que estamos criando na internet para os nossos filhos. Que possamos tomar as providências necessárias para garantir a saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens, porque eu garanto a você que esse assunto é fundamental.”