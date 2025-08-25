Menu
ENTRETENIMENTO
TÁ ROLANDO?

Wanessa Camargo e Luan Pereira esquentam o clima após agressão de Dado

Wanessa e Luan estão participando juntos do Dança dos Famosos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/08/2025 - 10:52 h
Wanessa e Luan estão na mesma equipe
Wanessa e Luan estão na mesma equipe -

Wanessa Camargo e Luan Pereira protagonizaram um momento íntimo durante a Dança dos Famosos deste domingo, 24, no programa Domingão com Huck, da TV Globo. Os cantores se apresentaram juntos e demonstraram um clima de romance durante a performance.

Eles cantaram o hit “É O Amor”, de Zezé Di Camargo, pai de Wanessa, e agitaram o público. O que chama atenção é que a cena foi exibida dias após o ex-namorado da famosa, Dado Dolabella, ser acusado de agredi-la e Luan durante uma confraternização dos participantes do quadro.

Na rede social ‘X’, o antigo Twitter, diversos internautas comentaram sobre o fato. “Eita, eles tem química”, disse uma. “Agora o Dado surta de vez”, afirmou outro. “Nessa hora o malucão deve ter quebrado a TV”, debochou um terceiro.

Relembre a treta

Dado Dolabella foi acusado de agredir Wanessa Camargo nesta semana. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o fato aconteceu em um bar localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Fontes informaram que a confusão começou durante uma festa de confraternização dos amigos da cantora, os participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão Com Huck, da TV Globo.

O cantor Luan Pereira convidou a amiga para mostrar um passo de dança e acabou segurando na cintura dela, o que irritou Dado. Revoltado, o artista empurrou o rapaz e a filha de Zezé Di Camargo.

Horas depois, a ex-BBB se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou que Dado não agrediu e empurrou apenas Luan. “Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo”, disse ela.

