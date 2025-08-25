Menu
OUSADA

Aos 16 anos, filha de Roberto Justus choca com revelação amorosa

A jovem respondeu as dúvidas de seus seguidores

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/08/2025 - 10:14 h | Atualizada em 25/08/2025 - 11:15
A jovem contou detalhes sobre sua relação com os rapazes
A jovem contou detalhes sobre sua relação com os rapazes

Rafaella Justus usou suas redes sociais para desabafar sobre sua vida amorosa neste domingo, 24. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, de 16 anos, respondeu perguntas enviadas pelos seguidores e contou que está solteira, em busca de um namorado.

“Você é solteira?”, perguntou a internauta. “Sim! Candidatos, marquem presença! Hahahahaha. Antes só do que mal acompanhada, gente... eu hein”, escreveu a herdeira do empresário.

Durante o bate papo, a jovem também deu dicas para os seguidores se sentirem mais confiantes no dia a dia. “Sinto que a confiança vem quando a gente aprende a se conhecer de verdade, valorizar as próprias qualidades e não se comparar com os outros”, disse ela.

“Eu erro, tenho minhas inseguranças, mas tento sempre transformar isso em aprendizado. Estar cercada de pessoas que me apoiam também faz toda diferença! A autoconfiança é construída dia após dia com amor-próprio!”, completou.

Família grande

Vale lembrar que Rafa já falou outras vezes sobre sua vida amorosa e seus sonhos para o futuro. Convidada do podcast ‘PodDelas’, a garota contou que não tinha nenhum pretendente à vista, mas estava muito tranquila com relação a isso.

“Não estou nem perto de começar a namorar, tô pegando nem gripe. Solteira. Encalhada. Mais fundo que isso. Estou muito”, brincou ela durante a conversa com as apresentadoras.

Ainda no programa, Rafaella revelou que gostaria de ter uma família grande como a sua, cheia de filhos. “Desde pequena tenho vontade de ter uma família grande. Dois, três, quatro filhos. Quero que tenham irmãos porque é muito importante”, explicou.

x