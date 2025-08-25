Maria Bethânia termina casamento de quase dez anos e choca fãs

Maria Bethânia e Gilda Midani - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, de 66, terminaram o casamento após oito anos juntas. O término foi discreto e o casal preferiu não transformar a separação em notícia, segundo o jornal Extra.

As duas continuam mantendo uma relação cordial, mesmo com o fim do casamento. As duas trocam elogios publicamente e seguem trabalhando juntas.

O romance começou em 2017 de maneira discreta e só ganhou visibilidade nas redes sociais em 2022, quando um vídeo da cantora beijando a estilista durante uma celebração familiar em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, viralizou.

Quem é Gilda Midani?

Gilda Midani é estilista e designer. Ela é mãe do ator João Vicente de Castro, que interpreta o personagem Renato, no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo. O artista é fruto do relacionamento com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal O Pasquim, que morreu em 1991, com apenas 49 anos.

Turnê de 60 anos de carreira

Celebrando seus 60 anos de carreira, Maria Bethânia anunciou a turnê ‘Maria Bethânia – 60 Anos de Carreira’ passando por três capitais do Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 23, por meio de suas redes sociais.

O projeto chega homenageando a trajetória e o legado de paixão e emoção da cantora.

Destinos da Turnê

Em Salvador, Bethânia vai se apresentar no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 15 de novembro. A pré-venda acontece do dia 30 de junho, próxima segunda-feira, e segue até o primeiro dia de julho, sendo exclusiva para clientes do Cartão ELO.

Já a venda geral acontece a partir do dia 3 de julho. Os ingressos podem ser comprados a partir da plataforma Ticketmaster.

Além de Salvador, Maria Bethânia terá oito datas de apresentação, distribuídas entre Rio de Janeiro e São Paulo.