Maria Bethânia anuncia turnê de 60 anos de carreira com show em Salvador

Veja as datas e cidades por onde a artista vai passar - Foto: Divulgação

Celebrando seus 60 anos de carreira, a cantora Maria Bethânia anunciou a turnê “Maria Bethânia – 60 Anos de Carreira” passando por três capitais do Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 23, por meio de suas redes sociais.

O projeto chega homenageando a trajetória e o legado de paixão e emoção da cantora.

Destinos da Turnê

Em Salvador, Bethânia vai se apresentar no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 15 de novembro. A pré-venda acontece do dia 30 de junho, próxima segunda-feira, e segue até o primeiro dia de julho, sendo exclusiva para clientes do Cartão ELO.

Já a venda geral acontece a partir do dia 3 de julho. Os ingressos podem ser comprados a partir da plataforma Ticketmaster.

Além de Salvador, Maria Bethânia terá oito datas de apresentação, distribuídas entre Rio de Janeiro e São Paulo