Voz marcante da seresta morre aos 46 anos

A cantora maranhense Alessandra Santos, ícone da seresta romântica de São José de Ribamar, morreu na manhã da quinta-feira, 19, aos 46 anos, em São Luís. A artista estava internada no Hospital da Ilha desde a última terça-feira, 17, após dar entrada inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Araçagy com problemas de saúde.

A informação foi confirmada pela família, que, nas redes sociais, lamentou profundamente a perda. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada até o momento.

Campanha por doação de sangue mobilizou fãs

Nos últimos dias, familiares, amigos e fãs se mobilizaram em campanhas nas redes sociais pedindo doações de sangue para ajudar no tratamento da cantora. Alessandra era conhecida por sua generosidade e carisma, além do talento que encantou públicos da capital e do interior do Maranhão.

Legado na música maranhense

Nascida em São José de Ribamar, Alessandra Santos ficou conhecida por sua voz potente e pela trajetória consolidada no cenário da seresta romântica do Maranhão. Ao longo da carreira, ela se apresentou em diversos palcos, levando suas canções para festas, bares e eventos culturais, especialmente na Grande Ilha de São Luís e em várias cidades do interior.

Nas redes sociais, Alessandra somava mais de 38 mil seguidores que acompanhavam sua agenda de shows, lives e mensagens de carinho ao público. Sua partida repentina deixou fãs consternados.

Família se despede e lamenta perda

Em nota oficial publicada no perfil da cantora, a família se despediu com muita emoção: