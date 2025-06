João Gomes pode gravar parceria inédita com Edson Gomes

Cantor João Gomes se apresentou no Parque de Exposições - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Forrozeiro da nova geração, o cantor João Gomes afirmou na quinta-feira, 19, que há possibilidade de expandir o projeto 'Dominguinho' com participação de novos artistas, como Edson Gomes.

“Estou esperando Edson me responder no WhatsApp. Estou muito feliz, eu estive em Cachoeira e ele estava lá. E alguma coisa me falou que combinava em cantar com a gente assim”, disse o artista, que se apresentou no São João do Parque de Exposições, em Salvador.

O pernambuco, que diz ser fã do cantor de reggae baiano, o considera como “referência” na música. “O nosso trabalho fez repercussão nacional. Onde eu vou, a galera parabeniza. Então, eu falei: 'nada mais justo do que a gente fazer isso com Edson'”, contou o artista.

João Gomes ainda diz que Edson merece ser exaltado e menciona um desprestígio ao artista pela mídia. “Não vou dizer que é desprezado pela mídia, mas [o artista] merece muito mais do que o carinho que a gente já entrega para ele como fã”, afirmou.

O álbum, lançado em abril deste ano, com outros nomes da música: Jota.pê e Mestrinho, chegou a lista dos mais tocados no Spotify. O disco relembra sucessos do forró.

A obra ainda chama atenção pela gravação da música 'Pontes Indestrutíveis', da banda Charlie Brown Jr., em versão de forró.

