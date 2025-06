Assista: João Gomes se rende à estrela mirim baiana do São João

Garotinha rouba cena em show de João Gomes: "Samanthinha da Bahia" - Foto: Ag. A Tarde

Dá pra fazer história com um lookinho de calça branca, óculos de coração e menos de 1,40m de altura? Dá sim! Quem provou isso foi Samantha Carvalho, de 9 anos, ou melhor, "Samanthinha da Bahia", como ela mesma se apresentou para João Gomes e para todo o público no São João da Bahia, no Parque de Exposições, na noite desta quinta-feira, 19.

Cheia de atitude, a garotinha subiu ao palco no meio do show e simplesmente roubou a cena. No embalo da música 'Riacho do Navio', ela dançou com os músicos, brincou com João Gomes e arrancou aplausos do público - tudo isso sem perder o estilo forrozeiro.

