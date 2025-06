Flora Gil compartilha foto com Preta Gil durante tratamento nos EUA

Preta Gil enfrenta uma fase delicada em sua recuperação - Foto: Reprodução | Instagram

A empresária Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta da cantora Preta Gil, emocionou os seguidores nesta sexta-feira, 20, ao divulgar uma foto ao lado da enteada nas redes sociais. Na imagem, as duas aparecem sorridentes, de pijamas, durante um momento íntimo de carinho nos Estados Unidos, onde Preta segue em tratamento experimental contra um câncer no intestino.

“Tudo que eu queria era ficar pertinho dela… As duas de pijama”, escreveu Flora na legenda da publicação, que rapidamente repercutiu entre fãs, amigos da família e admiradores da cantora.

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta Gil enfrenta uma fase delicada em sua recuperação. No fim do ano passado, ela passou por uma cirurgia de mais de 21 horas e só recebeu alta hospitalar em fevereiro deste ano. Desde maio, a cantora iniciou uma nova etapa do tratamento fora do Brasil.

A postagem de Flora também destacou o vínculo afetivo que mantém com Preta, que vai além da relação familiar tradicional. Madrasta da cantora, Flora tem acompanhado de perto cada fase do tratamento, oferecendo apoio constante.

No início deste mês, em 2 de junho, quando Flora comemorou aniversário, Preta Gil também demonstrou publicamente sua gratidão e carinho. Em uma homenagem nas redes sociais, a cantora escreveu: “A sua presença entre nós é a prova de que o amor constrói, une e fortalece com respeito, intenção e querer bem”.

Além do suporte familiar, Preta tem recebido mensagens de solidariedade e incentivo de amigos e artistas, como Carolina Dieckmann e Gominho, que acompanham de perto a trajetória da cantora nas redes sociais.