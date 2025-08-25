Ex-atriz da Globo surpreende ao revelar que só gosta de homem pobre

A famosa contou detalhes de sua vida íntima - Foto: Reprodução | TV Globo

Vera Fischer abriu o coração e fez confissões sobre sua vida íntima. A ex-atriz da Globo, de 73 anos, participou do quadro Pode Perguntar, do programa Fantástico, da TV Globo, e contou que está solteira, preferindo sua solitude.

“Hoje gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. E acho que estou muito mais tranquila e em paz”, disse ela, deixando claro que está feliz com seu estilo de vida.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A a famosa ainda revelou que se resolve sozinha quando o assunto é sexo, mas gosta de flertar de vez em quando. “Ah, não, eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou (risos)!”, disparou.

Por fim, a artista afirmou que o boato mais bizarro que já ouviu sobre ela foi que casou com um milionário, ressaltando que gosta de se relacionar amorosamente com homens pobres. “‘Ah, ela casou com um bilionário’ [boato mais bizarro que já ouviu] Onde isso? Eu só gosto de homem pobre (risos)”, concluiu.

Longe das telinhas

Conhecida por participar de produções famosas como ‘Laços de Família’, ‘O Clone’, O Rei do Gado’ e ‘Caminho das Índias’, Vera Fischer está longe das novelas há cerca de seis anos. A última aparição da atriz foi em Espelho da Vida, em 2019.

Dispensada da Globo em 2020, a artista contou que não pensa mais em participar de dramaturgias. “[Novelas?] Ah, agora só no Vale a Pena Ver de Novo. Em primeiro lugar você tem que ser convidada, e em segundo lugar o personagem precisa ser muito bom para ser aceito. Então assim, são vários elementos que dificultam. É necessário ter um interesse de parte a parte”, disse ela em entrevista ao Splash, em 2023.

“Quero trabalhar com bons personagens, como sempre fiz na vida. Após a pandemia, isso é o que vale a pena, estar viva e trabalhando. Também tenho uma peça de teatro em vista para o segundo semestre”, reforçou ela na época.