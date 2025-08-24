Menu
ENTRETENIMENTO

Zé Felipe entra no meio da polêmica entre Luan Pereira e Dado Dolabella

Cantor sertanejo deu opinião polêmica sobre briga entre famosos que envolveu Wanessa Camargo

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

24/08/2025 - 21:34 h
Zé Felipe defendeu Luan Pereira
-

Zé Felipe se posicionou na madrugada deste domingo (24/8) sobre a confusão que tomou conta das redes sociais envolvendo Luan Pereira, Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Durante um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, o filho de Leonardo não poupou palavras ao defender Luan.

“Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira?”, questionou o sertanejo para o público.

Em seguida, completou: “A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala”. As declarações foram divulgadas pelo portal LeoDias.

Além da ameaça velada, Zé Felipe também criticou Dado Dolabella, chamando-o de “cara folgado” e “filho de uma égua”, deixando claro de que lado está na polêmica.

Como começou a confusão

A briga teria acontecido durante uma confraternização do elenco do Dança dos Famosos, em um bar no Rio de Janeiro. Segundo relatos, Luan Pereira tentou mostrar um passo de dança para Wanessa Camargo, segurando-a pela cintura. A atitude teria irritado Dado Dolabella, que não gostou nada da cena.

Em meio à crise de ciúmes, o ator empurrou o sertanejo, que acabou caindo no chão. Algumas fontes chegaram a afirmar que Wanessa também teria sido empurrada, mas a cantora negou.

“Gente, voltando pra SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!”, escreveu Wanessa em suas redes sociais.

x