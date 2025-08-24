Menu
Dado Dolabella responde Luan Pereira após polêmica: "Sigo em paz"

Ator se pronunciou novamente sobre acusações

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/08/2025 - 8:59 h
Dado Dolabella voltou a se manifestar sobre o caso
Após o cantor Luan Pereira se pronunciar sobre uma suposta agressão cometida por Dado Dolabella contra a cantora Wanessa Camargo, o ator rebateu os comentários do sertanejo em suas redes sociais.

Luan afirmou, por meio dos stories, que Dado o havia bloqueado para que não tivesse acesso ao pronunciamento anterior do ex da cantora, no qual ele negava ter agredido ela durante uma confraternização dos participantes do Dança dos Famosos.

“Agressor de mulher me bloqueou para eu não ver o pronunciamento sem sentido dele”, escreveu o cantor.

Leia Também:

Ana Castela é supreendida com presente inusitado
Luan Pereira expõe agressão e rompe silêncio sobre Dado Dolabella
De atleta a criadora de conteúdo adulto: ex-musa fitness faz fortuna

Em resposta, Dado Dolabella voltou a se manifestar sobre o caso. Segundo ele, estava acompanhado de Wanessa na festa e os dois pretendiam passar a noite juntos.

“Cheguei no final da festa para irmos para o hotel e, do nada, um cara entrou na minha frente e desceu a Wanessa no chão como se fosse dar um beijo nela. Na mesma hora, eu puxei, ele tropeçou e caiu [...] foi um super mal-entendido", explicou.

O ator também negou, em entrevista ao portal LeoDias, ter bloqueado o sertanejo: “Jamais bloqueei esse menino. Não tenho nada a esconder nem a temer. Sigo em paz.”

dado dolabella luan pereira wanessa camargo

