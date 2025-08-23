Menu
ENTRETENIMENTO
TRANSFORMAÇÃO PROFISSIONAL

De atleta a criadora de conteúdo adulto: ex-musa fitness faz fortuna

Mari Reis conquista liberdade e sucesso financeiro nas plataformas +18

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 15:57 h
Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto
Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto -

Pentacampeã mineira e campeã brasileira de fisiculturismo, Mari Reis, 30 anos, decidiu deixar a carreira esportiva profissional para se lançar como criadora de conteúdo adulto. Completando dois anos nas plataformas +18 como Privacy e OnlyFans, Mari já faturou mais de R$ 4 milhões, transformando sua intimidade em negócio digital próprio e lucrativo.

A ex-atleta iniciou sua trajetória no fisiculturismo ainda jovem, começando a treinar na academia aos 13 anos. “Sabia que era uma fase, um momento. É um mercado muito competitivo, não dava para viver de publipost ou campanhas fitness por muito tempo. Então descobri o universo +18 e decidi entrar”, contou Mari.

Ela explica que a renda no fisiculturismo era limitada e dependia de campeonatos e patrocínios. “No conteúdo adulto, consigo gerenciar meu tempo, meu próprio trabalho e ter um retorno financeiro muito maior. Comprei até Porsche rosa (risos), agora me chamam de Barbie maromba. Foi uma decisão muito consciente e estratégica”.

Fim do OnlyFans? O que está por trás da decisão do dono da plataforma
Dado Dolabella se defende de boatos de agressão: "Somente amor"
Luana Piovani abre o jogo sobre boatos de agressão de Dolabella

Acostumada a postar fotos de biquíni, lingerie e roupas curtas de academia, Mari diz que sempre trabalhou com exposição e encarou a transição com naturalidade. “Hoje, claro que, os conteúdos que trabalho, exigem uma exposição muito maior, mas sempre estive ciente e é bem tranquilo para mim, lidar com tudo isso. Sempre fui exibicionista”.

Hoje, Mari produz, edita e vende seu conteúdo de forma independente, mantendo contato direto com seus fãs. Ela atribui grande parte do seu sucesso a essa proximidade: “Sou muito engajada com eles, gosto de criar intimidade, de conversar, gravar vídeos especiais, de ter esse contato muito próximo. Comigo não é só venda, é conexão de verdade”.

Além do sucesso financeiro, Mari destaca a liberdade que a nova carreira trouxe: “No esporte, eu seguia regras, horários e padrões. No conteúdo adulto, eu crio minhas regras, minha estética, meu negócio. É liberdade real, e é isso que faz toda a diferença. Não me arrependo de nada. E assim como no esporte, sei que isso será uma fase”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mari Reis (@marireisoficial)

x