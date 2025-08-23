Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Luana Piovani abre o jogo sobre boatos de agressão de Dolabella

Apresentadora comenta sobre o ocorrido de forma indireta

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/08/2025 - 11:47 h
Atriz foi procurada pelos internautas
Atriz foi procurada pelos internautas -

Circulam nas redes sociais boatos sobre uma possível agressão de Dado Dolabella contra a cantora Wanessa Camargo. Neste sábado,23, Luana Piovani, ex-namorada do ator, publicou um vídeo em seu perfil soltando indiretas sobre o ocorrido.

Procurada pelos internautas para comentar a situação, a atriz afirmou: "Não vou gastar o meu latim satisfazendo a tara de vocês. Sabe por quê? Tenho coisas mais importantes para falar. Não adianta perder tempo comentando sempre as mesmas coisas. Eu, por exemplo, não aguento mais falar das mesmas coisas."

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex- BBB Beatriz Reis afirma que continua virgem: “Momento certo”
Wanessa Camargo revela se foi agredida por Dado Dolabella: "Momento infeliz"
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella, diz colunista

Wanessa Camargo já se pronunciou nas redes sociais, negando a agressão, enquanto Dado Dolabella ainda não se manifestou.

Qual é a ligação de Luana Piovani com Dolabella?

Entre 2006 e 2008, eles tiveram um relacionamento marcado por polêmicas, incluindo episódios de agressão física. O casal chegou a ficar noivo, mas o noivado não foi adiante devido à exposição da violência.

Segundo informações do portal Extra, um desses episódios ocorreu em uma boate no Rio de Janeiro, durante uma briga do casal. Imagens do local registraram o momento, e o ator foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro em agosto de 2010.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dado dolabella wanessa camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atriz foi procurada pelos internautas
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Atriz foi procurada pelos internautas
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Atriz foi procurada pelos internautas
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Atriz foi procurada pelos internautas
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x