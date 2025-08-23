Luana Piovani abre o jogo sobre boatos de agressão de Dolabella

Atriz foi procurada pelos internautas - Foto: Reprodução| Instagram

Circulam nas redes sociais boatos sobre uma possível agressão de Dado Dolabella contra a cantora Wanessa Camargo. Neste sábado,23, Luana Piovani, ex-namorada do ator, publicou um vídeo em seu perfil soltando indiretas sobre o ocorrido.

Procurada pelos internautas para comentar a situação, a atriz afirmou: "Não vou gastar o meu latim satisfazendo a tara de vocês. Sabe por quê? Tenho coisas mais importantes para falar. Não adianta perder tempo comentando sempre as mesmas coisas. Eu, por exemplo, não aguento mais falar das mesmas coisas."

Wanessa Camargo já se pronunciou nas redes sociais, negando a agressão, enquanto Dado Dolabella ainda não se manifestou.

Qual é a ligação de Luana Piovani com Dolabella?

Entre 2006 e 2008, eles tiveram um relacionamento marcado por polêmicas, incluindo episódios de agressão física. O casal chegou a ficar noivo, mas o noivado não foi adiante devido à exposição da violência.

Segundo informações do portal Extra, um desses episódios ocorreu em uma boate no Rio de Janeiro, durante uma briga do casal. Imagens do local registraram o momento, e o ator foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro em agosto de 2010.